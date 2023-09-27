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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بدء فعاليات ندوة "نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة"

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 بدأت اليوم الأربعاء، ندوة ومحاضرة متميزة بعنوان: "نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة: دروس مستفادة من التجارب الدولية"، وذلك بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ويحاضر فيها الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد وسياسات الأعمال بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، ويعقب عليها كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التى ينظمها المركز.

خلال المرحلة المقبلة من أجل التوصل  لسياسات تحقق أعلى كفاءة وفاعلية لإدارة مواردالدولة.

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الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد ندوة
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