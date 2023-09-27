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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تغيرات في التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام لاس بالماس

ريال مدريد
ريال مدريد
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد، الذى يستضيف نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
ومن المتوقع أن يخوض فريق ريال مدريد اللقاء، بتغيرات فى التشكيل الأساسى بعد الهزيمة القاسية التى تعرض لها فى الجولة الأخيره أمام أتلتيكو مدريد فى "ديربى مدريد"، والتى انتهت بهزيمة الملكى بثلاثة أهداف لهدف.
وجاء التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ناتشو، وميندي.
خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، وبيلينجهام.
خط الهجوم: رودريجو وخوسيلو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة، في المقابل يحتل لاس بالماس المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.
 

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