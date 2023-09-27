مروة قرعوني: العلاج بالفن يحسن الصحة النفسية وفخورة بتقديم هذا النوع لأول مرة بمصر

تشارك الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة بورشة "العلاج بالفن"، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة المهرجان.

وقالت الفنانة والمخرجة اللبنانية مروة قرعوني، إن مضمون الورشة التي سأقدمها خلال مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، هو العلاج بالفن من خلال المسرح، وهو نوع خاص من ورش العلاج بالفن تستخدم فيه عروض المسرح وتقنيات الأداء للمساهمة في تحسين الصحة النفسية وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي.

وتابعت: سيتخلل الورشة مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين المسرحية للمشاركين، والتي تمكنهم من التعبير عن أنفسهم واستكشاف مشاعرهم وأفكارهم من خلال الأداء والتفاعل المسرحي.

وأضافت قرعوني، أن الأنشطة تشمل تمثيل الأدوار، وإنشاء مشاهد مسرحية، وتطوير حوارات، واستخدام الحركة والصوت كوسيلة للتعبير.

وأكدت قرعوني، أن ورش العلاج بالفن من خلال المسرح يمكن أن تكون مفيدة لتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التواصل، وتعزيز الوعي بالذات، قد تكون هذه الورش متاحة في مراكز العلاج النفسي أو المؤسسات الثقافية أو المسارح المحلية التي تقدم برامج تعليم المسرح وورش العمل.

وعن مشاركتها بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما وتقديمها الورشة على أرض مصر قالت الفنانة اللبنانية مرة قرعوني: فخورة جداً بحصولي على فرصة لتقديم هذا النوع من الأنشطة للمرة الأولى في مصر البلد الرائد في الأعمال المسرحية والفنية، وذلك للأثر المهم الذي تتركه هذه الأنشطة في نفوس المشاركين وتحفيز قدرتهم على التواصل والتفاعل.

وواصلت: حالياً أقدم هذه الأنشطة في نيجيريا وأقوم بتعليم المسرح لمختلف الأعمار.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي" و"شاشة المونودراما"، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني