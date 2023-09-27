أوكرانيا: روسيا تحتفظ بسفن في مهمات قتالية بالبحر الأسود بدون حاملات صواريخ

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بأربع سفن في مهمات قتالية في البحر الأسود لكن من دون أن تتضمن على حاملات صواريخ.

وذكرت القوات البحرية في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه اعتبارًا من الساعة 07:00 من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، تحتفظ روسيا بأربع سفن في مهمة قتالية في البحر الأسود، دون وجود حاملات صواريخ بينها.

وأضاف البيان أن هناك سفينة روسية واحدة في بحر آزوف وسفينة واحدة في البحر الأبيض المتوسط، ولا توجد حاملات صواريخ بينهم، وبحسب البيان، نشر الجيش الروسي يوم أمس الثلاثاء حاملتا صواريخ أرض جو روسيتان من طراز Buyan-M، مجهزتان بما يصل إلى 16 صاروخًا من طراز كاليبر، في البحر الأسود قبل أن يتم سحبهما مرة أخرى.