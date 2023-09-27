رئيس جنوب الوادي: خفض استهلاك الطاقة النوعي بنسبة 5ر3% وتخفيض انبعاثات الكربون 37 ألف طن

استعرض المهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول أبرز نتائج الأعمال خلال العام المالى 2022/2023؛ إذ أوضح أن منطقة البحر الأحمر للبحث والاستكشاف للبترول والغاز تشهد حاليًا الانتهاء من معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد وذلك تمهيداً لبدء حفر الآبار الاستكشافية.

وأضاف أن مناطق عمل الشركة والشركات التابعة بجنوب مصر شهدت حفر 7 آبار استكشافية خلال العام بمناطق جيسوم وغرب طويلة وطويلة غرب وشمال غرب جمسة وجبل الزيت، وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالى فى مناطق جنوب مصر 26 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى ومحطة معالجة المياه بمنطقة تسهيلات الإنتاج بشركة بتروجلف.

وأشار بهاء الدين إلى نجاح إجراءات الشركة فى تحقيق هدف خفض استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 5ر3% وتخفيض انبعاثات الكربون بنحو 37 ألف طن، وتحقيق الربط من خلال قواعد البيانات بين الشركة وشركاتها التابعة فى إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وإطلاق نظام معتمد لإدارة الطاقة بمبنى الشركة.

وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى ارتفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى فى صعيد مصر إلى أكثر من 8ر1 مليون وحدة سكنية و8 آلاف منشآة تجارية و 174 مصنع.

وفى مجال المسئولية المجتمعية، أشار إلى مشاركة الشركة فى تنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وأجهزة طبية ومستلزمات إعاشة للأسر الأكثر احتياجاً فى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر .