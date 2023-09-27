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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ولمدّة ثلاثة أيام.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقي سيف البدر قال في وقت سابق إن دائرة صحة نينوى، سجلت مائة حالة وفاة وأكثر من 150 مصابًا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات المناسبات في الحمدانية، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية بمدينة الموصل في محافظة نينوى.
 

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رئيس الوزراء العراقي الحداد
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