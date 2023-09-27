فيديو.. السيسي: "لدينا حشد من الشباب لا يقلقنا من المستقبل"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي يأتي في نفس الوقت الذي يمر فيه العالم بظروف صعبة، والتي تسبب الكثير من القلق على مستويات مختلفة سواء الصحية نتيجة فيروس كورونا وما نتج عنها من مشكلات اقتصادية وكذلك السياسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببت في أزمة النقد الأجنبي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، وتنقله فضائية “TEN"، أن مصر بها عدد كبير من الشباب الواعي وهو ما شهده خلال تواجده بالإسماعيلية وتخريج الشباب، معلقا “لما شوفت شباب الجامعات قلت هو في أمة يكون عندها الحشد ده يكون عندها قلق من المستقبل”.

وتابع الرئيس قائلا: "إننا نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام، ونثق في الله- سبحانه وتعالى-، وفي قدرة شعبنا الصامد على تخطي الصعاب مهما كانت، وتحويل الأحلام إلى حقيقة، وصنع المستقبل المزدهر".