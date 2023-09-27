تجميل وتزيين مداخل مدينة فاقوس استعدادا لانطلاق مهرجان الخيول

تشهد مداخل والطرق الرئيسية المؤديه لمدينة بلبيس حراكاً كبيراً لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية، وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لاستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته الـ٢٧ والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والمقرر انطلاقه اليوم والمستمر على مدار ٣ أيام.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وشنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس منذ الصباح الباكر حملات موسعة لأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة ووضع الاعلام بمدخل المدينة لإضافة لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

كما تشهدت جميع الطرق والمداخل الرئيسية بالمحافظة حملات نظافة موسعة وتسوية للطرق ورش الأشجار وتقليمها لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.