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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الرئيس السيسي يشهد أوبريت "أنبياء الله" بصوت وائل الفشن وأحمد العمري

أوبريت أنبياء الله
أوبريت أنبياء الله
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوبريت "أنبياء الله" بصوت وائل الفشني وأحمد العمري في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي تنظمها وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، ونقلتها فضائية “TEN”.

كما شهدت الاحتفالية تقديم فقرة من الابتهالات والمدائح النبوية التي أثرت كثيرا على الحضور الكريم، خاصة مع بكاء المنشد وائل الفشن خلال تأدية الابتهالات.

وتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

 

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