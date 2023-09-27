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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة شمال سيناء تستقبل أكبر قافلة منافذ متحركة لوزارة الزراعة.. تواصل توزيع هدايا الرئيس وحلوى المولد النبوي على أبناء الفيروز.. وسلع مخفضة بنسبة 50%

سيارات محملة بالسلع
سيارات محملة بالسلع الغذائية
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استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكبر قافلة منافذ متحركة، والتي أطلقها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح أمس، والتي تشمل ٤١ سيارة محملة بأكثر من ٧٥ طنا من السلع ومنتجات وزارة الزراعة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومبادرتي وزارة الزراعة خير مزارعنا لاهالينا وسيناء في القلب.
وتوجه محافظ شمال سيناء، بالشكر إلى السيد القصير وزير الزراعة، لتعاونه الجاد والمثمر في كافة مجالات التنمية ودعم الأهالي والمزارعين والمربين بالمحافظة، كما ثمن الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة، والقطاعات الإنتاجية والخدمية بها، واهداء المحافظة هذه القافلة التي تعد هي الأكبر من حيث عدد المنافذ وكمية والمنتجات المعروضة بها وتنوعها، وأسعارها الأقل بنسب تزيد على ٥٠٪.
وتفقد شوشة، يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة، اصطفاف السيارات والمنافذ امام ديوان المحافظة بمدينة العريش.
ووجه محافظ شمال سيناء، رؤساء الاحياء بتمركز السيارات والمنافذ في الميادين والمناطق المزدحمة، والتي تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين، فضلا عن التركيز على المناطق الاكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في سبيل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أطلق، أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة بها أكثر من 75 طن من السلع الضرورية للاسر المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والالبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات: الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، والزيت، ومنتجات التصنيع الغذائي، فضلا عن الأسماك الطازجة.
وتواصل القافلة ايضا توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمناطق الاكثر احتياجا بالشيخ زويد، والعائدين الى سيناء، فضلا عن توزيع حلويات المولد مجانا.
كما تصاحب القافلة ايضا قافلة بيطرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، لتقديم كافة خدمات الفحص والكشف والعلاج البيطري والتناسلي، واعمال التحصين والجراحة بالمجان،  لدعم المربين بالمحافظة، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وقال وزير الزراعة إن القافلة تأتي بالتنسيق مع اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعا وهى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، متوجها بالشكر والتهنئة لقواتنا المسلحة العظيمة.
وكان القصير أيضا قد وجه بتخفيض 50% على اسعار جميع السلع الغذائية، لافتا إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

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قافلة بيطرية خير مزارعنا لاهالينا سيناء في القلب
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