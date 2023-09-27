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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيديو.. وائل الفشني يخطف القلوب في لحظة بكائه خلال أوبريت أنبياء الله

وائل الفشن
وائل الفشن
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‏بكى المنشد وائل الفشني، خلال أدائه في فقرة الابتهالات والمدائح النبوية ضمن احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “TEN”.

وخطف الفشني قلوب الحاضرين للاحتفالية، بالأداء الرائع والبكاء تأثرا بالابتهالات الخاصة بأنبياء الله، وهم الدعاة خير الهدى للعالمين.

وتحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

 

 

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الفشن الأزهر الشريف المولد النبوي دكتور محمد مختار جمعة شيخ الأزهر الشريف
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