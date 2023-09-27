برقية تأييد للرئيس من أهالي أسوان في احتفالهم بالمولد النبوي الشريف

بعث المشاركون فى احتفال محافظة أسوان بالمولد النبوى الشريف بمنطقة أرض المعارض ببرقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة العمل والإنتاج والبناء والتنمية والعمران، حيث كان على رأس الحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووسط مشاركة واسعة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، وأيضا القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وذلك بعد مرور 6 سنوات ليتم إعادة إحياء ذكرى مولد رسولنا الكريم سيدنا محمد (ص) فى هذه الليلة النورانية، والتى شهدت العديد من الفعاليات أستهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمات للشيخ محمد عبدالعزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، وأيضاً للقمص بولا مراد نيابة عن الأنبا بيشوى أسقف أسوان للأقباط الأرثوذكس، ثم كلمة للشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف.

ليعقب ذلك كلمة محافظ أسوان والتى أكد فيها أن رسولنا الكريم كان عظيماً فى مولده وعظيماً فى حياته وسياسته وإدارته وقيادته الحكيمة للأمة، وأيضًا فى حديثه وبلاغته، كما كان معلمًا فى آدابه ومعاملاته ونموذجاً مثالياً للرحمة والإنسانية، لتؤرخ له المجلدات والموسوعات والسير على مدار التاريخ الإنسانى، فينفق المؤرخين حياتهم فى سيرته الشريفة ومازال فيضه مستمراً لعصرنا هذا لنصل إلى هذه اللحظات النورانية المباركة التى تجمعنا فى ذكرى مولد خاتم النبيين، الذى اكتملت بمولده أسمى وأرقى مبادئ الإنسانية الحقيقية بسموها وعظمتها؛ لتبدأ مع أشرف المرسلين رسالة الإصلاح والتنوير فى الفكر والحضارة والعلم والأخلاق الرفيعة.

وأكد أن إحياء ذكرى مولد الرسول الكريم والاقتداء بسنته (عليه أفضل الصلاة والسلام) بمثابة طوقاً للنجاة، واستلهاماً للسير ليعيد صياغة تاريخ البشرية، ويبنى حضارة عظيمة أساسها العمل الجاد والتماسك والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد بمسلميه وأقباطة ليكون بذلك سفيراً لمكارم الأخلاق والمعاملات الإنسانية الراقية.

واختتمت الفعاليات بإهداء مشيخة الطرق الصوفية للمصحف الشريف لمحافظ أسوان، ثم قيام فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة أسوان بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والمدائح النبوية.

وعقب ذلك قام المحافظ بالمرور على سرادقات الطرق الصوفية لتقديم التهنئة للمتواجدين بها بمناسبة المولد النبوى الشريف.

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