روسيا تقصف المناطق الحدودية بمنطقة سومي ثلاث مرات خلال 24 ساعة

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنه خلال الساعات الماضية، أطلقت القوات الروسية النار على المناطق الحدودية في منطقة سومي ثلاث مرات.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول: "إنه تم تسجيل 18 انفجارا حيث تعرضت مجتمعات مثل كراسنوبيليا وسيريدينا بودا لنيران القوات الروسية".

وعلى وجه الخصوص، هاجم الروس مجتمع كراسنوبيليا بقذائف الهاون وتم تسجيل 6 انفجارات بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس 12 قذيفة هاون على مجتمع سيريدينا-بودا.

يشار إلى أن القوات الروسية شنت 10 ضربات صاروخية و77 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 44 مرة على مواقع وأعيان مدنية أوكرانية.