ads
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تقصف المناطق الحدودية بمنطقة سومي ثلاث مرات خلال 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأنه خلال الساعات الماضية، أطلقت القوات الروسية النار على المناطق الحدودية في منطقة سومي ثلاث مرات.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول: "إنه تم تسجيل 18 انفجارا حيث تعرضت مجتمعات مثل كراسنوبيليا وسيريدينا بودا لنيران القوات الروسية".
وعلى وجه الخصوص، هاجم الروس مجتمع كراسنوبيليا بقذائف الهاون وتم تسجيل 6 انفجارات بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس 12 قذيفة هاون على مجتمع سيريدينا-بودا.
يشار إلى أن القوات الروسية شنت 10 ضربات صاروخية و77 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 44 مرة على مواقع وأعيان مدنية أوكرانية.

ads
روسيا منطقة سومي
ads