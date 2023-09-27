الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال الأيام المقبلة.

‏وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن بعض مناطق الجمهورية خاصة الجنوبية تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وبالتالي يزداد الشعور بارتفاع درجة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، لتكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة، والأجواء حارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتكون شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل؛ يحدث انخفاض في درجة الحرارة.