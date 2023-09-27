الصين: تدريباتنا قرب تايوان تهدف لمكافحة "غطرسة" الانفصاليين

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن التدريبات التي أجرتها في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان تهدف إلى مكافحة "غطرسة" القوى الانفصالية، وذلك بعد أن أعلنت تايبه عن زيادة في النشاط العسكري في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مناورات على أراض مواجهة للجزيرة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت تايوان أعلنت هذا الشهر أنها رصدت العشرات من المقاتلات والطائرات المسيرة والقاذفات وغيرها من الطائرات، بالإضافة إلى سفن حربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج على مقربة من حدودها.

وقال وزير الدفاع التايواني إن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية يزيد من خطر خروج الأحداث عن السيطرة وإثارة اشتباك عرضي.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي ببكين عن زيادة التدريبات الصينية ومخاوف تايوان بشأن المخاطر المتزايدة، قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع للصين تشو فنجليان إن الجيش الصيني أجرى "سلسلة" من التدريبات.

وأضافت "الهدف هو التصدي الحازم لغطرسة القوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان وأفعالها الرامية إلى تحقيق الاستقلال".