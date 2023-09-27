ولي العهد السعودي يعزي ملك البحرين في مقتل عنصرين أمنيين

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تعازيه خلال اتصال هاتفي، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في مقتل عنصرين أمنيين بحرينيين بالقرب من الحدود السعودية اليمنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق".

وأجرى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا بملك البحرين، عبر خلاله عن تعازيه في الشهيدين من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه أعرب حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره لبن سلمان على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين، وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

واستعادت البحرين، يوم أمس الثلاثاء، جثتي ضابط وجندي قتلا على الحدود السعودية اليمنية يوم الاثنين الماضي إثر هجوم بطائرة بدون طيار (مسيرة) شنه الحوثيون.

ونظمت مراسم رسمية في مطار المنامة بمشاركة حرس الشرف البحريني حضرها كبار المسئولين العسكريين.