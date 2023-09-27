لليوم الثاني.. مجلس النواب يواصل استقبال الأعضاء لتحرير نماذج تزكية مرشحي الرئاسة

يواصل مجلس النواب، استقبال الأعضاء لليوم الثاني على التوالي، لتحرير نماذج تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت نماذج تزكية أعضاء المجلس للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال: يأتي ذلك تفعيلًا لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن: يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب، أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.