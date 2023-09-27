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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جنوب سيناء تنعى أحد رموزها التعليمية

الفقيد محمود عبد
الفقيد محمود عبد العال
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أحدث رحيل الشاب الخلوق "محمود عبد العال"، مدرب إنتل من أجل التعليم (سابقًا)، ومدير المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، أحد رموز جنوب سيناء التعليمية، صدمة كبيرة وسط جموع المواطنين في سيناء صغارًا وكبارًا، وسيوارى جثمانه الثرى في المقابر الجديدة بطور سيناء، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء بمسجد المنشية في العاصمة طور سيناء، ومنذ إعلان خبر وفاته بعد صراعه مع المرض، تحولت مواقع السوشيال ميديا كافة إلى سرادق عزاء كبير، وانهمرت تغريدات ورسائل التعزية، معتبرين أن الفقيد كان نموذجًا فريدًا في الأخلاق والعلم والالتزام والإخلاص والتفاني في العمل.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإدارة طور سيناء التعليمية ونقابة المعلمين، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الراحل سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويجعل مرضه في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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وفاة محمود عبدالعال مدير المدرسة المصرية اليابانية طور سيناء مديرية التربية والتعليم
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