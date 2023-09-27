الفنان جورج بهجوري يُعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

أعلن الفنان التشكيلي العالمي جورج بهجوري تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيدًا بما أنجزه فخامة الرئيس ودعمه للفن والفنون، بخلاف إنشائه للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حسبما صرح الأستاذ مازن الشاذلي مدير أعماله لـ«البوابة نيوز».

وأكد الدكتور محمد زكي أمين أعمال الفنان، أن جورج البهجوري يطالب الرئيس السيسي بسرعة الاستجابة لرغبة الشعب وإعلان ترشحه لكي يكمل ما بدأه من إنجازات كبيرة ونهضة عظيمة.

ومن جانبه قال المهندس حلمي رياض مساعد الفنان جورج بهجوري، إن الفنان لديه حرص شديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم الديمقراطية ودعم مؤسسات الدوله المصرية.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي العالمي جورج بهجوري، أبدع فى تجسيد لوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016، حيث كان العمل الأول الذي جسد شخصية الرئيس وتم عرضها بجاليري بيكاسو بالزمالك ضمن أعماله في معرض "مدونات العمر".