تعرف على قائمة رجال الطائرة المشارك في تصفيات الأولمبياد باليابان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة بقيادة الإيطالي "فلافيو جولينيلي قائمة المنتخب الأول للرجال استعداداً للمشاركة في التصفيات الأولمبية باريس ٢٠٢٤ والتى ستقام خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر الجاري وحتى ٩ أكتوبر المقبل باليابان.

وتضم قائمة الفراعنة ١٤ لاعبًا وهم على النحو التالي: حسام يوسف وأشرف اللقاني ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد عادل ومحمد المهدي وعبد الرحمن سعودي ومحمد رضا ومحمد رمضان وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد ضياء ومحمد مصطفى كامل ومحمد الحسيني.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من الإيطالي "فلافيو جولينيلي مديرًا فنيًا وحسن الحصري مدرباً عاما ومحمد بخيت مدرباً مساعداً وسامح ظلام للعلاج الطبيعي وأحمد سعودي طبيباً للمنتخب وأحمد سمير محللا للأداء.



وتم تكليف العقيد تامر بيبرس عضو المجلس رئيساً للبعثة بعد نجاحه في رئاسة بعثة منتخب مصر وقيادة الفراعنة للتتويج بلقب البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخراً ونجح منتخبنا في الفوز بذهبية البطولة والتأهل لبطولة كأس العالم المقبلة .

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد أن منتخب مصر وصل لأفضل حالة فنية وبدنية بعد التتويج باللقب الإفريقي.

وأضاف رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة بالكامل يدعم كافة المنتخبات الوطنية وكلنا أمل في مواصلة الإنجازات التي تحققت في عهد المجلس الحالي.

ووجه ياسر قمر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لدعمهما الدائم والمستمر لكافة الألعاب ومنها كرة الطائرة التى توجت مؤخراً بلقب البطولة الأفريقية.