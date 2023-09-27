تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

شهدت اسعار العملات العربية و الاجنبية ، حالة من التباين امام متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي ، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم عند نحو 30.95 جنيه للبيع و30.82 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

وحقق سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

و سجل متوسط سعر صرف اليورو ( العملة الاوروبية الموحدة ) في البنك المركزي المصري نحو 32.65 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني ، مقابل نظيره المصري في البنك المركزي المصري اليوم عند نحو 37.55 جنيه للشراء، و37.72 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 33.76 جنيه للشراء، و33.91 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.70 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع.

فيما بلغ الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.73 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع

بالنسبة لاسعار صرف العملات العربية اليوم الاربعاء في البنك المركزي المصري،

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.73 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

حقق الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 79.96 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر صرف الدينار الأردني في البنك المركزي المصري عند نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.