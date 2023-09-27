العراق: مصرع 100 شخص وإصابة 150 إثر حريق خلال زفاف في الحمدانية.. صور

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم وأصيب 150 آخرين في حريق اندلع في محافظة نينوي بالعراق ليل الثلاثاء.

ونوهت مديرية الصحة بمحافظة نينوي العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 100 حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادث حريق الحمدانية، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق، مرسلة تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين نتيجة الحريق.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

وذكر بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم".



ووقع الحريق خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، والتهمت النيران قاعة الأفراح الواقعة بقضاء الحمدانية شرق الموصل، وقد هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.