«ميرا» يشارك ضمن عروض «القاهرة للمونودراما»

يُشارك العرض المسرحي الجزائري "ميرا"، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 1 حتى ٥ أكتوبر 2023.

عرض "ميرا" يحكي قصة فتاة تبلغ من العمر 28 عاما يتيمة الوالدين تربت في بيت أحد أقاربها، ورغم حالتها الاجتماعية القاسية لم يفقدها ذلك براءتها ونقاء سريرتها، حيث امتهنت بيع الدمى للأطفال لتحاكي شخصيتها لتجد نفسها في مواجهة واقع اجتماعي أفرزته تأثيرات سياسية طارئة عانت خلالها ويلات التشرد والاستبداد الاجتماعي في ظل انعدام الموجه والمسؤول عن حياتها، للتخطيط لكيفية التعايش أمام مجتمع لا يرحم، تمت محاكاة الواقع في هذه المونودراما من خلال تعاقب الممثلة على أدوار "الطفل، والجد، والعم، ورجل السلطة، والمتطرف، والضفدع، والدجاجة، والخنزير".

يشارك الشاعر والكاتب محمد سعيد الظنحاني، بقصيدته "انتظرني يا سحاب"، خلال المسرحية، وهي قصيدة تعبر عن الحالة العامة للعرض.

العرض من تأليف وإخراج هشام بو سهله، وتمثيل سعاد جناتي، استشارة فنية سفيان مختار، إضاءة مختار موفق، تركيب موسيقي ومؤثرات صوتية شريف العربي، تقني خشبة عبد القادر جناتي، تنفيذ ملابس نصيرة قادري، ومن إنتاج التعاونية الثقافية مسرح موازييك الجزائر.

يذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي"، و"شاشة المونودراما"، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.