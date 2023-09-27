الدكتور وليد قانوش يفتتح معرض «سحر المدينة» لـ وائل حمدان بالأوبرا.. صور

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء الثلاثاء، معرض الفنان وائل حمدان بعنوان "سحر المدينة"، بقاعة الباب سليم بأرض دار الأوبرا المصرية وبحضور لفيف من الفنانين.

وعن المعرض، صرح الدكتور وليد قانوش: "خلال تجربته الفنية استحوذ سحر القاهرة على عين ووجدان الفنان وائل حمدان فظل عبر عدد من معارضه الخاصة يبحث في فضاء المدينة وتاريخها وخصائصها المميزة، يرصد ويصور برؤى وأساليب تعكس عمق النظرة الباحثة عن معنى جديد للمدينة ولنبض حياتها، ويُعد الفنان وائل حمدان بارعاً في هذا السياق التصويري حيث يتناول العمل الفني وكأنه حالة ثقافية جمالية بصرية .. تُظهر لوحاته بلمساته وألوانه وصياغاته وحلوله الجمالية حالة مليئة بالتفكير والتأمل لإعادة صياغة المكان بأساليب وأفكار مختلفة ووفق رؤية تصويرية تشكيلية تخدم الفكرة".

وقالت ريم داوود: "نلاحظ في أعمال حمدان خياله الجامح.. الأحصنة المجنّحة التي تسبح في فضاءات المدينة، وتعلو فوق عماراتها وأبراجها السكنية، وثمار الفاكهة تتطاير حولها في خليطٍ من التناغم والفوضى يشبه تمامًا ما نراه في أرجاء المدينة. نراها أيضًا في هيئة سيرك صاخب، يغري بالمشاركة والاستمتاع. نرى كلّ ذلك، وأكثر، في لوحاتٍ تعبّر عن نظرتنا المتباينة إزاء هذه المدينة العريقة، الفاتنة، الساحرة، رغم كل شيء".

الجدير بالذكر أن معرض "سحر المدينة" هو المعرض الثامن الفردي للفنان وائل حمدان، ويستمر حتى 7 أكتوبر.

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