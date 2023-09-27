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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة| إنتر ميلان يستضيف ساسولو.. ويواجه كالياري في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وساسولو
إنتر ميلان وساسولو
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يوجه فريق إنتر ميلان ضيفه ساسولو، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو "جيوزيبى مياتزا" في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويخطط فريق إنتر ميلان للفوز على ساسولو والابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي حيث يمتلك 15 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات، متقدما على ميلان الوصيف بثلاث نقاط، في حين يأتي ساسولو في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره كاليارى، على ملعب " سردينيا ارينا".

ويحتل ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي كاليارى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

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