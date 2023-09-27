بنزيما يزيد أوجاع اتحاد جدة السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، مدة غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تشكيلة اتحاد جدة، بعدما تعرض لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ الأيمن قبل مواجهة الخلود في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز فريق اتحاد جدة على الخلود بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1-1، ليتأهل إلى ثمن نهائي الكأس.

وأكدت التقارير غياب بنزيما 3 مباريات عن العميد، مشيرة إلى عودته قبل مواجهة الأهلي في 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وشارك بنزيما في 6 مباريات من إجمالي 7 لاتحاد جدة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن إصابة بنزيما في الفخذ وتأكيد غيابه لمدة 7 أيام بشكل مبدئي.