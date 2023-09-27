مصرع عامل سقط من أعلى سلم خشبي داخل المسجد في الدقهلية

لقي عامل مسجد متطوع بمنطقة عزبة الصفيح بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي ووصل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي جثة هامدة.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من نقطة تامين المستشفيات الجامعية بوصول عامل مسجد جثة هامدة "ادعاء سقوط من علو".

انتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع المدعو "أشرف محمد صبري الشحات"، 20 عامًا، عامل نظافة متطوع بمسجد الإيمان بعزبة الصفيح ومقيم ميت مزاح "جثة هامدة" ادعاء سقوطه من أعلى سلم خشبي اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 6387 لسنة 2023 إداري قسم ثان المنصورة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.