إيبسويتش تاون يقصي ولفرهامبتون من كأس الرابطة

حقق فريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري سام مرسي، فوزًا مثيرًا على ولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب بورتمان رود، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وافتتح فريق وولفرهامبتون أهداف المباراة طريق لاعبه هوانج هي تشان في الدقيقة 4، وأضاف توتي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 15، وقلص فريق إيبسويتش تاون نتيجة اللقاء بإحرازه هدف في الدقيقة 28 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق لاعبه أوماري هوتشينسون.

وتعادل فريق إيبسويتش تاون في الدقيقة 39 بعد إضافة الهدف الثاني عن طريق لاعبه لادابو، لينهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي الشوط الثاني بالدقيقة 58، أحرز جاك تايلور هدف فوز فريق إيبسويتش تاون، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 لصالح فريق إيبسويتش الذي غاب عنه سام مرسي.

وبدأ ولفرهامبتون المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل بنتلي

خط الدفاع: هوجو بوينو - توتي غوميز - سانتياغو بوينو - مات دوهيرتي - جوني كاسترو

خط الوسط: بوبكر تراوري - هوانغ هي تشان - تومي دويل

خط الهجوم: ساسا كالادزيتش - بابلو سارابيا

وبهذا الفوز، تأهل إيبسويتش تاون إلى دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين إلى جانب مانشستر يونايتد الذي فاز على كريستال بلاس بثلاثة أهداف نظيفة.