بسبب نوم الأم.. جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل سقط في مياه ترعة بالدقهلية

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من جهودها العثور على جثمان طفل لقى مصرعه غرقًا بمياه ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب بمدينة المنصورة بعدما سقط من يد والدته "بائعة متجولة" أثناء نومها المفاجئ وهى تحمله.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط طفل بمياه ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب خلف مستشفى التأمين الصحي.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط المباحث إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط طفل يُدعى كريم محمد شعبان 3 أعوام فى المياه وبسؤال والدته وتُدعى ندى السيد عبد السلام عبدالله 25 عامًا، بائعة متجولة ومقيمه بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية قالت أنها كانت تحمله وانتابها النوم المفاجئ دون أن تشعر أثناء جلوسها أسفل كوبري سندوب فسقط منها في المياه.

فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لتمشيط المياه للعثور على جثة الطفل وانتشالها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.