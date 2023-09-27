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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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اعتبرت محكمة ولاية نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمؤسسة التابعة له، مسؤولين عن تزويرفي القضية المتعلقة بالدعوى المدنية التي تتهم ترامب بتخضيم قيمة ثروته وممتلكاته.

وصدر هذا القرار عن القاضي أرثور إنغورون في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن يوم الثلاثاء.

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022، متهمة اياه بتقديم معلومات كاذبة عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة، لغرض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.

وقالت المدعية العامة إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للمصارف وشركات التأمين.

وأشارت إلى أن ترامب بالغ في تقدير قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدات، وشقته في "برج ترامب" في مانهاتن بمدينة نيويورك ومختلف العقارات والممتلكات الأخرى، بما فيها المكاتب وملاعب للغولف.

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الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة ولاية نيويورك اتهام
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