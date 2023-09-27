وزير الدفاع الأوكراني يعلق على نتائج زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة

أعرب وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، عن أمله في أن تحقق زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة نتائج عملية ملموسة.

وأجاب عميروف في حديث لشبكة "سي إن إن"، ردا على سؤال حول احتمال حصول كييف على صواريخ "أتاكماس" بعيدة المدى، بالقول: "قمنا للتو بزيارة ناجحة للولايات المتحدة، وآمل أن نرى النتائج قريبا".

وأشار عميروف إلى أن أولوية أوكرانيا في المرحلة الحالية هي إنتاج أكبر قدر ممكن من الأسلحة داخل أوكرانيا.

ولفت إلى أنه أجرى تعديلات وزارية وأقال عددا من نواب الوزراء السابقين، حتى تتمكن وزارة الدفاع من "مواجهة التحديات والأهداف الجديدة".

وذكرت قناة ABC News، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القرار "في الطريق"، لكن الخطط قد تتغير قبل الإعلان الرسمي عنها، وإذا قررت الإدارة الأمريكية إرسال ATACMS، سيتم الإعلان عنها في حزمة المساعدات العسكرية التالية لكييف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن مسألة توريد صواريخ ATACMS وأنظمة دفاع جوي إلى كييف.

من جهتها تؤكد روسيا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بتدميرها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.