حسين لبيب ينتقد أوسوريو ويعتذر لـ فاروق جعفر

أعرب حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك المُقبلة عن حزنه بعد تعادل الفريق مع المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتقد «لبيب» خلال تصريحات إعلامية المستوى الفني للزمالك مع المدرب الكولومبي أوسوريو، مؤكدا أن طريقة لعبه تسببت في خسارة الزمالك للنقاط .

وأشار «لبيب»، لو نجحت في انتخابات الزمالك لن أستطيع إقالة أوسوريو أو اتخاذ قرار باستمراره دون الرجوع لمجلس الإدارة، والقرار سيكون بالأغلبية .

واعتذر لبيب لـ فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمرشح على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة بسبب عدم مصافحة جعفر بمقر النادي أثناء تقديم أوراق الترشح وذلك بسبب الأجواء المزدحمة داخل النادي وهو ما تسبب في حزن لفاروق جعفر الذى شعر بتجاهل من لبيب.

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.