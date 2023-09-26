دراسة أمريكية: أطقم العاملين بالقطاع الطبي والتمريض الأكثر عرضة لمخاطر الانتحار

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن فرق العاملين بالقطاع الطبي والتمريض هم الأكثر عرضة لمخاطر الإقدام على الانتحار أكثر من غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى غير الطبية.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية ونُشرت في دورية "الجمعية الطبية الامريكية"، إلى أن العاملين في القطاع الطبي يتحتم عليهم القيام بمهام عملهم تحت ضغوط كبيرة بينما يقومون بتقديم الرعاية الطبية للمرضى، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على السيطرة على الاحتياجات المتزايدة للمرضى ورضاهم عن الخدمة.

ونقلت الدراسة عن البروفيسور الأمريكي مارك اولفسون، دكتور الطب النفسي بجامعة كولومبيا، قوله إن كل هذه الضغوط تؤدي لفقر الخدمة الطبية والتأخير في توفير الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى معاناتهم من مشاكل كبيرة متعلقة بصحتهم النفسية.

وشملت الدراسة مجموعة من العاملين في القطاع الطبي تزيد على 8ر1 مليون من البالغين الذين يتجاوزون 26 عاما.

وبتحليل بيانات الدراسة، تبين أن العاملين بالتمريض والفنيين بالقطاع الطبي هم الأكثر عرضة لمخاطر الإقدام على الانتحار، بينما تظهر البيانات أن معدلات الانتحار بين الأطباء تعتبر تقريبا مثلها مثل الأشخاص العاديين وبمعدلات تصل إلى 13 شخصا من بين كل 100 ألف شخص.

وأوضح اولفسون أن أعضاء التمريض وغيرهم من العاملين بالقطاع الطبي السلوكي الأكثر عرضة لمخاطر الانتحار بجرعات زائدة من المواد المخدرة أكثر من غيرهم من غير العاملين بالرعاية الصحية.