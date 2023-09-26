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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نيفين الكيلاني حول دعم وزارة الثقافة للمواهب : لدينا فرق حصدت جوائز دولية

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
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قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن ملف رعاية المواهب في وزارة الثقافة موجود منذ 3 سنوات، وكل سنة يشهد إضافة جديد، فقد تم إطلاق مبادرة لاكتشاف المواهب في الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "ابدأ حلمك بالسينما"، وهناك مبادرة "ابدأ حلمك بالمسرح".

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن هؤلاء الشباب يتم تدريبهم ويشتركون في المسابقات المحلية، والمشاركون في العروض الفائزة يسافرون لتمثيل مصر في مسابقات خارج البلاد ومهرجانات دولية وحصلوا على جوائز، وفي هذا العام ستشمل المبادرة عددا أكبر من الجامعات.

وتابعت ، أنّ وزارة الثقافة تدعم الموهوبين وتمنح دعما لفرق المسرح المستقل، كما يتم تنظيم دورات تدريبية في مراكز الإداع للشباب الموهوبين في كل المجالات مثل الغناء والعزف والتمثيل، والذين ينجحون منهم يشاركون في الأعمال الفنية الخاصة بالوزارة.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رعاية المواهب وزارة الثقافة
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