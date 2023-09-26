نيفين الكيلاني: نتعاون مع "حياة كريمة" لتقديم خدمة ثقافية في القرى والنجوع

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن هيئة قصور الثقافة هي المنوط بها تقديم الرعاية والخدمة الثقافية في المحافظات، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المدارس، كما يتم التعاون مع المدارس.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "نتعاون مع 7 محافظات في التعليم العالي من أجل رعاية الموهوبين عن طريق التعامل مع قصور الثقافة وهذه الجامعات".

وتابعت أنّ الوزارة تشارك مع مشروع حياة كريمة من أجل تقديم الخدمة الثقافية في القرى والنجوع المستفيدة من خدمات المشروع، حيث يتم تقديم ندوات وعروض مسرحية عبر مسرح المواجهة والتجوال.

وأوضحت، أن هذا المسرح مختص بتقديم القضايا التي تهم المجتمع في مضمون درامي بسيط، وهذه العروض تتم في ساحات القرى أو مراكز الشباب أو المدارس، ويقدم مسرح المواجهة والتجوال عروضا مسرحية خاصة بقضايا المجتمع لتنمية المجتمع عن طريق الفن.