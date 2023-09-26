الخارجية الروسية تجمع معلومات عن جرائم كييف ضد الأطفال

قال السفير في وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الروسية تعمل بنشاط على جمع المعلومات حول جرائم كييف ضد الأطفال.

وأضاف السفير، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية، إن مثل هذا العمل يتم في وقت يتم فيه استخدام المنظمات الدولية كأداة لنشر معلومات كاذبة في هذا المجال.

وشارك ميروشنيك في اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد الأطفال.. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تشعر بالقلق إزاء القضايا المتعلقة بالتحقيق في مثل هذه الأعمال الإجرامية من قبل نظام كييف.

وأكد ميروشنيك: "نحن الآن منخرطون بنشاط في جهود التحقيق، وجمع وتوثيق المعلومات، والتقييم القانوني، وإذاعة موقفنا في ساحة السياسة الخارجية، لأننا نرى باستمرار أن موقف "روسيا" ملتوي تمامًا هذه الأيام".

وأضاف "نحن نواجه حقيقة أن عددًا من المنظمات الدولية تُستخدم ببساطة كأداة لتقديم معلومات مزيفة".

وفي سياق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم إطلاق صاروخ على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون، ونتيجة الاصطدام والتفجير تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات.