التليلي مسئولا إعلاميا لمونديال "الميني فوتبول"

صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة "الميني فوتبول" على اختيار الإعلامي التونسي نبيل التليلي رئيس القسم الرياضي بجريدة العربي الجديد كمنسق إعلامي لبطولة كأس العالم 2023 للعبة في رأس الخيمة بالإمارات والتي تقام خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل .

نشر نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أشرف بن صالحة عبر حسابه في فيس بوك موجها التهنئة للتليلي على هذا الاختيار من قبل الاتحاد الدولي WMF .

ويعد التليلي واحد من أبرز الكفاءات الإعلامية في الوطن العربي ، ويمتلك خبرة كبيرة حيث عمل في الكثير من الصحف الكبرى والقنوات التليفزيونية التونسية والعربية ، وكانت أبرز محطاته في قناة حنبعل والقناة الوطنية التونسية الثانية التي كان يتولى فيها مهمة المعد للبرنامج الرياضي الشهير "بوديوم" ، وكذلك عمل معدا لبرنامج الأحد الرياضي أشهر البرامج الرياضية في تونس على شاشة الفضائية التونسية، وتولى العديد من المناصب أبرزها رئيس تحرير صحيفة الأسبوع الرياضي، ورئيس تحرير أول مجلة رياضية في تونس يونيفير سبورت .

كما قام بتحليل العديد من البطولات الأفريقية والعالمية عبر شاشة الكأس وbeinsports .