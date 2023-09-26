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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبد الواحد السيد: الزمالك مش ضعيف وأمين عمر تعمد خسارتنا للنقاط

عبدالواحد السيد
عبدالواحد السيد
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أعرب عبدالواحد السيد عن غضبه وحزنه الشديد من أداء الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .

اضاف السيد في تصريحات إعلامية، أمين عمر تعمد خسارة الزمالك نقطتين أمام المقاولون العرب، ومنح لاعبي الزمالك بطاقات صفراء كثيرة، ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة رافضا تطبيق القانون .

وتابع ، جماهير الزمالك غاضبة من الحكم، والزمالك فريق كبير وليس ضعيفا، ولن نستفيد شئ من إيقاف أمين عمر، لاننا خسرنا نقطتين كنا في أمس الحاجة لهم .

وأشار السيد، الى ان الزمالك سيتجاوز الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها ودعم الجماهير لا يتوقف .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكاس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0  

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عبدالواحد السيد الزمالك المقاولون العرب أيمن مصطفى
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