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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات حربية إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعا شرق محافظة رفح، ما أدى إلى تدميره، فيما استهدفت مروحية عسكرية مواقع شرق مدينة غزة وشرق جباليا وشرق الشجاعية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان مواطن فلسطيني أصيب بالرصاص في وقت سابق اليوم فيما أصيب آخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تقام لليوم الحادي عشر على التوالي في عدة أماكن شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحق المقدسات والأسرى بسجون الاحتلال.

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الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة محافظة رفح
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