الداخلية التونسية: ضبط 16 فردا من منظمين ووسطاء لعمليات الاجتياز للحدود

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الحرس الوطني في صفاقس وبحري الوسط نجحوا خلال الـ48 ساعة الأخيرة من ضبط 16 فردا من منظمين ووسطاء عمليات اجتياز للحدود البحرية، و90 فردا مفتش عنهم، وحجز 19 مركبا، وحجز 5 وسائل معدة لنقل المجتازين لأماكن التجميع ومبالغ مالية متفاوتة من عملات مختلفة، وذلك في إطار الحملات التي تنفذها عناصرها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وعلى صعيد متصل أوضحت الداخلية التونسية أنه تم الاحتفاظ بمنطقة الحرس الوطني في تالة بإقليم القصرين بـ 4 أفراد من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من أجل " تكوين تشكيل " يهدف إلى تهريب أشخاص أجانب ومساعدتهم على اجتياز الحدود البرية "إثر تعمدهم مساعدة مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية الجزائرية ـــ التونسية ونقلهم إلى تونس العاصمة".