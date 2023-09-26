إشبيلية يقهر ألميريا بخماسية في الدوري الإسباني

حقق إشبيلية فوزا كبيرا على ضيفه ألميريا، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سجل خماسية إشبيلية كل من يوسف النصيري في الدقيقة 7 ودودي لوكيباكيو بالدقيقة 8 وخيسوس سوسو في الدقيقة 38 وايريك لاميلا في الدقيقة 51 وكيكي سالاس بالدقيقة 90، بينما أحرز لويس سواريز هدف ألميريا الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد إشبيلية لـ 7 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند نقطتين في المركز الأخير.