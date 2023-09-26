بوتين يطلع نظيره الإيراني هاتفيا على مهام قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مكالمة هاتفية، اليوم /الثلاثاء/، على أنشطة ومهام فرقة حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الوضع في الإقليم وقضايا تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، وأبلغ بوتين نظيره الإيراني عن أنشطة فرقة حفظ السلام الروسية والتي تشمل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والدفاع عن حقوق وأمن السكان الأرمن".

وأضاف البيان "أن الجانبين شددا على أهمية حل جميع المشكلات بواسطة الطرق السلمية والسياسية والدبلوماسية فقط".

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الجاري، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

بدورها، قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في كاراباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".. ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.

وفي الـ 20 من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ.