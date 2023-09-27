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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسي أبو العباس.. صور

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس.

 

وهنأ محافظ الإسكندرية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدم خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية. 

وأكد أن علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار وكذا الابتعاد كل البعد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،  والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات مديرية الأوقاف.

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