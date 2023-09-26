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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المشير حفتر يصل إلى روسيا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا

القائد العام للجيش
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر
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وصل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية " بناء على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية، وصل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر إلى روسيا اليوم، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف فى مقدمة مستقبليه.

وأضاف البيان:" أجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيبا بزيارة القائد العام لروسيا".

وتابع البيان: " تشهد هذه الزيارة إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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خليفة حفتر روسيا ليبيا
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