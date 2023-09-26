مشادة بين مدرب الداخلية ولاعب الفريق بعد نهاية مباراة فيوتشر

أبلغ ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية إدارة النادي رفضه استمرار عبد الرحمن عاطف لاعب الفريق، وذلك بعد المشادة التي تمت بين المدير الفني واللاعب عقب نهاية مباراة مودرن فيوتشر أمام الداخلية منذ قليل.

وقال المدير الفني لفريق الداخلية: الواد دة لازم يمشي من النادي.

وأهدر عبد الرحمن عاطف اجويرو ركلة جزاء في الدقيقة الحادية عشر من الوقت المحتسب بدل من الضائع خلال لقاء فيوتشر والداخلية.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر فوزا صعبا على الداخلية، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد السلام بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرر ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، كاجالي درامي، أحمد رفعت

هجوم: أحمد عاطف

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود شعبان، محمد نصير،، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق،عبد الكبير الوادي، عمر السعيد

وتسبب محمود عبد الرحيم جنش حارس فيوتشر في هدف في الدقيقة ٤٢ سجله اللاعب كمبادي، وفي الشوط الثاني عاد مودرن فيوتشر وسجل هدفين في الدقيقة ٦٦ عن طريق عمر كمال.

وفي الدقيقة ٧٣ عن طريق احمد رفعت من ركلة جزاء، وأهدر عبد الرحمن عاطف لاعب الدخلية ركلة جزاء في الدقيقة الحادية عشر من الوقت المحتسب بدل من الضائع.