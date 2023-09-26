وفد الكنيسة الكاثوليكية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة المولد النبوى الشريف

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى لقاء ودى وأخوى القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والراعى أمجد عزت الراعى المساعد، والوفد الكنسى المرافق لهم، لتقديم التهنئة له بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، ونقلوا أيضًا تهانى نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر للمحافظ.

وأكد الوفد الكنسي أن نسيج الأمة الواحدة يؤكد على الأخلاق الحميدة بإعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهى التى تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، وهو ما نلمسه فى تبادل التهانى فى ظل الأعياد والإحتفالات العديدة.

ولفت إلى أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى دائمًا التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضًا فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لأبناء الشعب المصرى العظيم.

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