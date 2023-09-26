رئيس وزراء التشيك يرفض إعادة التوزيع الإلزامي للاجئين

أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، استعداد بلاده المساعدة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، معربا في الوقت ذاته عن رفضه لإعادة التوزيع الإلزامي للاجئين فيما بين دول الاتحاد.

جاءت ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء التشيكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء زيارتها للعاصمة براغ اليوم /الثلاثاء/ وذلك وفقًا لراديو (براغ الدولي).

ووصف "فيالا" إعادة التوزيع الإلزامية بأنها غير فعالة، مشيرا إلى أن تقليل عدد اللاجئين الاقتصاديين عبر حماية الحدود يعد حلا أفضل من محاولة التعامل مع المشكلات اللاحقة التي تنشأ عن الهجرة الجماعية.

وبحث الدعم المالي الذي تحصل عليه الدول التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الأوكرانيين، وقضية الطاقة، بالإضافة إلى مسألة تولي مسؤولين تشيكيين المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

من جانبها..أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالمساعدات التي تقدمها التشيك إلى أوكرانيا، ودعمها للاجئين الأوكرانيين، مقترحة زيادة الدعم المالي المقدم ليصل إلى 15 مليار يورو.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على 655 أوكرانيًا ودمر طيرانها مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29" في مطار كولباكينو بمقاطعة نيكولايف، و57 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم صد 4 هجمات وبلغت خسائر الجانب الأوكراني 310 أفراد بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، إضافة لـ5 دبابات و5 عربات مشاة قتالية، بالإضافة إلى مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا".

وأضافت أن محور زابوروجيا صدت القوات الروسية هجومين في منطقة قرية فيربوفويه، والقضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي أمريكي الصنع من طراز "M109 Paladin" ومدفع هاوتزر "دي-30"، إضافة للقضاء على ما يصل إلى 50 عسكريًا أوكرانيًا محور كوبيانسك.

وتابعت أنه تم صد ثلاث هجمات وبلغت القوات الأوكرانية أكثر من 90 بين قتيل وجريح، وتدمير مدفع ذاتي الخركة "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-20" بمحور كراسني ليمان، فيما تم صد هجوم في منطقة قرية ستارومايورسكويه بدونيتسك، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 120 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك.

وفي محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مستودع ذخيرة، إضافة لتدمير محطة الحرب الإلكترونية الأوكرانية المضادة الطائرات بدون طيار "إنكلاف" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، واعتراض 5 صواريخ "هيمارس" وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM، وصاروخ "هارم" مضاد للرادار أمريكي الصنع.