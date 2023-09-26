لافروف: روسيا ستعمل على استئناف المحادثات بين فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا ستواصل الضغط من أجل استئناف المحادثات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل المباشرة، فهذا هو السبيل الوحيد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وأشار لافروف - في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره التونسي نبيل عمار، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى صعوبة تحقيق تحسن طويل الأمد للوضع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها دون حل القضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي.

وكان السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل قد صرح - لوكالة "تاس" في وقت سابق - بأن الصراع بين فلسطين وإسرائيل خطير للغاية لأنه يمكن أن يتصاعد إلى حرب دينية.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس - في كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة - منظمة الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين، وحث المنظمة على إقامة مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة جميع الأطراف المعنية لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن فنلندا دمرت مكانتها ووضعها المحايد، وانضمت إلى المشروع الأمريكي المناهض لروسيا".

ووصف تصريح وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بأن الروس عليهم أن يدفعوا "ثمن" ما يحدث في أوكرانيا بأنه "فظ للغاية"، قائلًا:"أود أن أؤكد مرة أخرى أن فنلندا تتحرك بخطوات سريعة لتكون في مقدمة الحملة المناهضة لروسيا والمعادية للروس في الغرب".