كيف احترفت "ثريا حلمي" فن المونولوج وهي في الثامنة من عمرها ؟

في مثل هذا اليوم ٢٦ سبتمبر ١٩٢٣م، ولدت الفنانة الشاملة ، خفيفة الظل ، الطفلة المعجزة "ثريا حلمي" .

ولدت ثريا علي محجوب الشهيرة بـ"ثريا حلمي" في مغاغا بمحافظة المنيا في ٢٦ سبتمبر عام ١٩٢٣م، لها شقيقة واحدة تدعى ليلى حلمي وكانت تتميز بعذوبة صوتها وإشتهرت بالغناء الشعبي.

تزوجت ثريا حلمي من أنطون عيسي ابن شقيقة الفنانة بديعة مصابني ، فهي بذلك نشأت وتزوجت من أسرة فنية.

لقبت ثريا حلمي ب "الطفلة المعجزة" حيث احترفت فن المونولوج وهي في الثامنة من عمرها، فكانت بذلك أصغر مونولوجيست في العالم العربي بل في الشرق ، وسافرت الى الجزائر ولبنان وغيرها من البلدان العربية لأحياء حفلات هناك في مناسبات مختلفة.

قدمت ثريا حلمي حوالي ٣٠٠ مونولوج وعندما بزغ نجمها إتجهت إلى عالم السينما حيث قدمت للسينما اكثر من ٦٠ عمل سينمائي، وكونت ثنائي ناجح مع إسماعيل يس ومن أفلامهما معاً «إسماعيل يس في بيت الأشباح» و«إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة».

وكان فن المونولوج ولفترة طويلة قاصراً على الرجال أمثال شكوكو وإسماعيل ياسين وأحمد الحداد ، إلا أن فنانتنا الجميلة إقتحمت هذا المجال وأثبتت جدارة بل وحملت على عاتقها مسئولية الإستمرار في هذا اللون الغنائي من أوائل الاربعينيات وحتى منتصف الستينيات.

هذا الفن الذي كاد أن ينقرض والذي كانت معظم الفنانات وبالرغم من نجاحهن في هذا اللون يتركنه هرباً الى التمثيل أمثال الفنانة لبلبة وسعاد مكاوي، وحدها ثريا حلمي هي التي قررت الاستمرار وزاحمت الرجال عن جدارة في هذا النوع من الفن بل وتفوقت عليهم في كثير من الأحيان ، فهي الوحيدة التي جمعت بين بيرم التونسي وعلي إسماعيل في عمل واحد وهو مونولوج «أهو كده».

وفي رواية للراحل بليغ حمدي يؤكد أن كلمات أغنية «حب إيه» والتي كتبها عبدالوهاب محمد، وغنتها أم كلثوم، كانت مكتوبة في الأساس لتغنيها ثريا حلمي، لولا أن بليغ وجد نفسه أمام أم كلثوم فجأة، وكان عليه أن يرتجل لحنا، فغيرت الكلمات مسارها.

من أهم أعمالها السينمائية :

1946 السوق السوداء - القرش الأبيض - أنا وابن عمى النفخة الكدابة 1948- الستات عفاريت - الصيت ولا الغنى - اليتيمان 1949 أحبك انت - صاحبة اللاليم - 1951 بيت الأشباح - الحب بهدلة - الهوا مالوش دوا - بشرة خير 1952 أمنت بالله - حظك هذا الأسبوع 1953 كلمة الحق

1954 اسماعيل يس يقابل ريا وسكينة

1963 زقاق المدق

1967 اضراب الشحاتين

1969 الحرامى

إعتزلت ثريا حلمي فن المونولوج عام ١٩٦٦م بعد تراجعه وقلة اهتمام الناس به ، وظلت مستمرة في مجال التمثيل حتى أعتزلته هو الآخر عام ١٩٦٩م .

وتوفيت فنانتنا الموهوبة رحمها الله في ٩ أغسطس من عام ١٩٩٤م.