الكرملين: لا يمكن مقارنة مستوى علاقات روسيا والولايات المتحدة مع يريفان

ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه لا يمكن مقارنة مستوى علاقات روسيا والولايات المتحدة مع يريفان، مشيرة إلى أن الدعم الروسي يعد مساهمة كبيرة في تنمية أرمينيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم /الثلاثاء/؛ تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة تعزيز التعاون في مجال الدبلوماسية والطاقة مع أرمينيا - "إذا تحدثنا عن التعاون بمجال الطاقة، فمن غير المرجح أن يتم مقارنة أي شئ بعمق التكامل الموجود بالفعل بين الاقتصاد الروسي والأرميني".

وتابع:" دعونا لا ننسى أن تزويد روسيا لأرمينيا بمختلف الموارد الطبيعية بأسعار مخفضة والمساعدات الأخرى تمثل إسهاما هاما جدا في تنمية أرمينيا والشعب الأرمني"، موضحا أن هذا ما تفعله روسيا وستواصل فعله لذلك من الصعب مقارنة مستوى تفاعلنا ومشاركتنا بمشاركة الأميركيين.

وأكد أن الولايات المتحدة وأرمينيا دولتين ذاتا سيادة ولهما اتجاهاتهما الخاصة، حيث يطوران التفاعل والحوار وروسيا تتطور هذا التفاعل في اتجاهاتها الخاصة أيضا.

من ناحية آخرى، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الوضع بإقليم "ناجورنوكاباخ" وأهمية حل كل المسائل بطرق سلمية.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الرئيسين الروسي والإيراني بحثا، هاتفيًا، مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، وانضمام إيران التدريجي لعمل مجموعة "بريكس"، حيث أعرب "رئيسي" عن شكره لبوتين على دعمه للطلب الإيراني للانضمام إلى "بريكس".

وأكد الرئيسان اهتمامهما بتنشيط عمل المنصة الاستشارية الإقليمية "3+3"، والارتياح للطبيعة البناءة والمفيدة للجانبين من خلال التعاون الروسي الإيراني، وتأكيد السعي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتحريك المشروعات المشتركة الكبيرة بمجالات الطاقة والنقل، وتوسيع الاتصالات بين أوساط الأعمال والتبادلات السياحية.